Выходу неплатежеспособных предприятий на стабильную работу будет способствовать закон. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед началом конференции «Институт урегулирования неплатежеспособности в Республике Беларусь. Современные тенденции и цели».

По его словам, закон «Об урегулировании неплатежеспособности» внедряет механизмы, позволяющие вывести неплатежеспособные предприятия на стабильную работу, сохранить рабочие места.

«Во-первых, мы повысили степень ответственности и, что важнее, возможности института временных управляющих. Сегодня они играют центральную роль в делах об урегулирования неплатежеспособности.

Второе направление – повышение компетенций профильных министерств и местных властей. За ними – мониторинг и контроль работы предприятий, а также принятие превентивных мер по своевременному выявлению и оперативному решению всех проблемных вопросов.

Местная власть должна «подставить плечо» не только государственным, но и частным компаниям – сегодня это немалая часть экономики. Таким организациям, при необходимости, окажут помощь при разработке бизнес-планов, планов санации и так далее.

Закон содержит и ряд других механизмов, направленных на то, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в санируемые организации.

Значительный упор в документе сделан на повышение социальной ответственности при проведении процедур финансового оздоровления. Речь идет об обязательной выплате зарплаты, обеспечении социальных гарантий», –пояснил Юрий Чеботарь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, мероприятие проходило на площадке Национальной библиотеки с участием представителей Верховного суда, депутатов, должностных лиц государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, объединений антикризисных управляющих, бизнес-сообществ, высших учебных заведений страны.