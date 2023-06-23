Магазин «Семь пятниц» заработал в «генеральском доме» напротив парка Челюскинцев в Минске (проспект Независимости, 91).

Ремонт провели с сохранением узнаваемого фасада и исторических дверей, а внутри собрали продукты и напитки из разных стран мира. Это один из самых больших магазинов сети.

«Семь пятниц» заняли помещение в центре известного дома по соседству с магазином «Евроопт». Место известное: рядом находится станция метро, а через дорогу – парк Челюскинцев. Здание построено еще до войны, потом частично разрушено и позже восстановлено. Когда-то квартиры в нем получили офицеры Белорусского военного округа – отсюда и народное название «генеральский дом».

При отделке торговая сеть бережно отнеслась к фасадам: остались нетронутыми колонны с лепниной и капителями. Сохранили и аутентичную деревянную дверь, ставшую частью внешнего облика дома и популярную у местных жителей.

В самом магазине выставили стеллажи и поставили холодильники. На полках собрали более 3000 товаров со всего мира: из Италии, Франции, Испании, Германии, Грузии, Шотландии, Армении и даже Кубы. Рядом представлены минералки, соки и «газировки».

Много места занимают и продукты: колбасы, мясные деликатесы, рыбные изделия, паштеты и сыры. Для перекуса предлагают чипсы, сухарики и орешки, а на сладкое – печенье, шоколад, конфеты и вафли. Часть полок заполнили в интересах гурманов – вялеными томатами, кокосовым молоком, соусами песто и болоньезе.

В магазине сделана ставка на низкие цены. Например, чипсы Mega Chips – 1,59, гренки с чесноком – 0,89, а мини-колбаски – 2,99.

«Особенным этот магазин делает месторасположение в центре «генеральского дома». Так что ремонт мы проводили бережено, а фасады сохранили такими, какими их помнят и знают. Это в том числе касается и исторической деревянной двери – может, не такой удобной, но зато аутентичной. Внутри предложили продукты и напитки из разных стран, включая благородные сыры, мясные деликатесы и редкие бакалейные товары для гурманов», – отмечают в сети «Семь пятниц».

Магазин «Семь пятниц» на проспекте Независимости, 91 работает с 9.00 до 22.05.

«Семь пятниц» – быстрорастущая белорусская сеть. В нее входит около 100 магазинов по всей стране. Их отличают большой выбор напитков высокого качества и продуктов к ним. Цены на многие позиции – одни из самых низких на розничном рынке.