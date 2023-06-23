Евразийский банк развития (ЕАБР) улучшил прогноз роста экономики Беларуси.

«Экономическая активность в Беларуси быстро восстанавливается. Прогноз роста улучшен», - говорится в сообщении ЕАБР.

Как утверждают аналитики, экономика Беларуси быстро адаптируется к изменившимся с 2022 года условиям. Выстраиваются новые цепочки поставок. Восстанавливается потребительский и инвестиционный спрос на фоне низких ставок по кредитам и увеличения бюджетных расходов.

По оценке банка, пик роста ВВП Беларуси придется на II квартал и составит более 5% г/г.

Аналитики ЕАБР прогнозируют в 2023 году на 2,2% рост ВВП благодаря выстраиванию обновленных логистических цепочек, поддержке со стороны России, росту доходов населения, поддержке со стороны монетарной политики.

При этом инфляция в конце года ускорится до 7,8% за счет перегрева внутреннего спроса, смягчения административного регулирования цен и ослабления рубля.