В январе-мае 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 9024,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 77,6%, в обрабатывающей промышленности – 104,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 90,1%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.