Комитет госконтроля Минской области приостановил производство комбикормов, организованное индивидуальным предпринимателем в Борисовском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, причина – грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил и несоблюдение требований технических регламентов при производстве комбикормов.

Установлено, что для изготовления комбикормов применялось сырье без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность. На отдельное сырье истекли сроки годности. Не была обеспечена герметизация производственных процессов, использовалось не поверенное измерительное оборудование.

Не соблюдались элементарные санитарные требования: в производственном помещении были обнаружены насекомые, грызуны и птицы. Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие производства требованиям ТНПА. Объект даже не обеспечен проточной водой, а для ее доставки использовались канистры, в том числе из-под моторного масла.

Также не представлены документы, регламентирующие производство (рецептуры, технические описания, техрегламенты и т.п.).

При этом предприниматель вовсе не имел права заниматься производством комбикормов, поскольку не получил на это соответствующее разрешение органов ветнадзора. А выпускаемая им продукция не подвергалась необходимым испытаниям на качество и безопасность. По сути, имело место «кустарное» производство.

Деятельность объекта приостановлена. Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателя к ответственности.