В БГУ объявлен набор в магистратуру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на все факультеты документы принимаются с 27 июня по 5 июля.

Для получения углубленного высшего образования (II ступень высшего образования) могут поступать лица, имеющие высшее образование, подтверждённое соответствующим документом об образовании. В конкурсе в заочной и вечерней формах получения образования за счёт средств бюджета могут участвовать лица, работающие и имеющие стаж работы (прохождения службы) не менее 10 месяцев на дату подачи документов в приёмную комиссию в БГУ.

Вступительные испытания организуют с 7 по 8 июля.

Сроки обучения по специальностям магистратуры БГУ: в очной (дневной) форме обучения – 1 год или 2 года; в очной (вечерней), заочной и дистанционной формах обучения – 1,5 года и 2,5 года.

В 2023 году в БГУ планируется приём по 51 специальности, в рамках которых будет осуществляться подготовка по 79 профилизациям.

На бюджетную форму обучения план приема составляет 424 места, среди них на очную форму (дневную и вечернюю) – 362 места, на заочную – 53 места и дистанционную – 9. Прогнозные цифры приема на платную форму обучения – 132 места.

Правила приема лиц для получения углубленного высшего образования, порядок приёма в магистратуру БГУ на 2023 год, перечень специальностей, по которым планируется обучение, размещены на официальном сайте БГУ в разделе «Образование» – «Углубленное высшее образование».