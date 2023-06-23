Порядка 57 тыс. рублей пытались сэкономить на таможенных платежах при перемещении на территорию ЕАЭС из Литвы косметики. Это установили гродненские таможенники при досмотре в пункте пропуска «Каменный Лог» грузовика Renault, принадлежащего литовскому перевозчику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в автомобиле по документам, представленным к таможенному оформлению, перемещался сборный груз: косметические средства, парфюмерная и туалетная вода, принадлежности для рыболовной ловли и другое.

Как выяснилось во время досмотра, фактическое количество на 12 тыс. единиц товаров превышало заявленное. Стоимость незадекларированной косметики составила более 250 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). В соответствии с санкцией статьи перевозчику грозит штраф в размере до 75 тыс. рублей.