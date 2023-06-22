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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СФОРМИРОВАЛ 57,7% БЮДЖЕТА
12:15 23.06.2023
В январе- мае 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 57,7% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-май 2023 года уплачено в бюджет 1469,5 млн рублей налогов и платежей.
От организаций поступило 1371,9 млн рублей, или 93,4%. Индивидуальные предприниматели уплатили 97,6 млн рублей, или 6,6%.
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