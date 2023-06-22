ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СФОРМИРОВАЛ 57,7% БЮДЖЕТА


12:15 23.06.2023

В январе- мае 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 57,7% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-май 2023 года уплачено в бюджет 1469,5 млн рублей налогов и платежей.

От организаций поступило 1371,9 млн рублей, или 93,4%. Индивидуальные предприниматели уплатили 97,6 млн рублей, или 6,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2023
валюта курс
EUR 3.2784
USD 2.9800
RUB 3.5650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2550 3.2680
USD 2.9720 2.9810
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0915 1.0975
EUR/RUB 91.3000 114.9000
USD/RUB 83.3000 104.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте