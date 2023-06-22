ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 1,3%

11:50 23.06.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-май 2023 г. в текущих ценах составил 6632,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,3% больше к уровню января-мая 2022 года.