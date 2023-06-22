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ЭКОНОМИКА РБ
МАСШТАБНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ
11:36 23.06.2023
Масштабное социологическое исследование в сфере демографии пройдет во всех регионах Беларуси с 1 июля по 31 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, исследование является вторым этапом опроса населения, проведенного в 2017 году. Участие в нем принимали 10 тыс. респондентов со всей страны в возрасте от 18 до 69 лет. Сейчас участие примут около 6 тыс. участников первого этапа.
Целью исследования является сравнительный анализ брачно-семейных отношений и семейных ценностей, особенностей демографического поведения белорусов. Особое внимание будет уделено взаимоотношениям между родителями и детьми, супругами, оказанию поддержки между поколениями.
Исследование будет проводиться Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. В полевых работах примут участие 150 интервьюеров.
Участникам в специально разработанной анкете в условиях анонимности предложат ответить на вопросы, касающиеся основных событий и фактов их биографии, а также особенностей функционирования их домохозяйств. Содержание ответов респондентов и личная информация о них, полученная в ходе опроса, не подлежит разглашению. Интервьюеры несут полную ответственность за соблюдение соглашения о конфиденциальности данных о респондентах.
Полученные сведения проанализируют ученые: социологи, экономисты, демографы, медики. В дальнейшем это позволит выявить особенности развития белорусской семьи, определить факторы, влияющие на репродуктивное поведение и семейные взаимоотношения, провести сравнительный анализ тенденций формирования брачно-семейных отношений в Беларуси, странах СНГ и Европы, разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию государственной семейной и демографической политики в нашей республике.
Исследование проводится в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития», который реализуется при поддержке правительства Российской Федерации и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Национальным исполняющим агентством проекта является Министерство труда и социальной защиты.
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