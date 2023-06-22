Масштабное социологическое исследование в сфере демографии пройдет во всех регионах Беларуси с 1 июля по 31 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, исследование является вторым этапом опроса населения, проведенного в 2017 году. Участие в нем принимали 10 тыс. респондентов со всей страны в возрасте от 18 до 69 лет. Сейчас участие примут около 6 тыс. участников первого этапа.

Целью исследования является сравнительный анализ брачно-семейных отношений и семейных ценностей, особенностей демографического поведения белорусов. Особое внимание будет уделено взаимоотношениям между родителями и детьми, супругами, оказанию поддержки между поколениями.

Исследование будет проводиться Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. В полевых работах примут участие 150 интервьюеров.

Участникам в специально разработанной анкете в условиях анонимности предложат ответить на вопросы, касающиеся основных событий и фактов их биографии, а также особенностей функционирования их домохозяйств. Содержание ответов респондентов и личная информация о них, полученная в ходе опроса, не подлежит разглашению. Интервьюеры несут полную ответственность за соблюдение соглашения о конфиденциальности данных о респондентах.

Полученные сведения проанализируют ученые: социологи, экономисты, демографы, медики. В дальнейшем это позволит выявить особенности развития белорусской семьи, определить факторы, влияющие на репродуктивное поведение и семейные взаимоотношения, провести сравнительный анализ тенденций формирования брачно-семейных отношений в Беларуси, странах СНГ и Европы, разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию государственной семейной и демографической политики в нашей республике.

Исследование проводится в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития», который реализуется при поддержке правительства Российской Федерации и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Национальным исполняющим агентством проекта является Министерство труда и социальной защиты.