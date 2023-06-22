ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАСШТАБНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ


11:36 23.06.2023

Масштабное социологическое исследование в сфере демографии пройдет во всех регионах Беларуси с 1 июля по 31 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, исследование является вторым этапом опроса населения, проведенного в 2017 году. Участие в нем принимали 10 тыс. респондентов со всей страны в возрасте от 18 до 69 лет. Сейчас участие примут около 6 тыс. участников первого этапа.

Целью исследования является сравнительный анализ брачно-семейных отношений и семейных ценностей, особенностей демографического поведения белорусов. Особое внимание будет уделено взаимоотношениям между родителями и детьми, супругами, оказанию поддержки между поколениями.

Исследование будет проводиться Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. В полевых работах примут участие 150 интервьюеров.

Участникам в специально разработанной анкете в условиях анонимности предложат ответить на вопросы, касающиеся основных событий и фактов их биографии, а также особенностей функционирования их домохозяйств. Содержание ответов респондентов и личная информация о них, полученная в ходе опроса, не подлежит разглашению. Интервьюеры несут полную ответственность за соблюдение соглашения о конфиденциальности данных о респондентах.

Полученные сведения проанализируют ученые: социологи, экономисты, демографы, медики. В дальнейшем это позволит выявить особенности развития белорусской семьи, определить факторы, влияющие на репродуктивное поведение и семейные взаимоотношения, провести сравнительный анализ тенденций формирования брачно-семейных отношений в Беларуси, странах СНГ и Европы, разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию государственной семейной и демографической политики в нашей республике.

Исследование проводится в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития», который реализуется при поддержке правительства Российской Федерации и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Национальным исполняющим агентством проекта является Министерство труда и социальной защиты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2023
валюта курс
EUR 3.2784
USD 2.9800
RUB 3.5650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2550 3.2680
USD 2.9720 2.9810
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0915 1.0975
EUR/RUB 91.3000 114.9000
USD/RUB 83.3000 104.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте