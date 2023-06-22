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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,4%


10:54 23.06.2023

В январе-мае 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 801,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2022 г. в сопоставимых ценах на 2,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 772,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 99,9 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в январе-мае 2022 г., молока – 302,8 тыс. тонн (на 2,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 97,6 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2022 г. увеличилось на 6,2%, молока произведено 288,6 тыс. тонн (на 3,1% больше).

На 1 июня 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 516,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 179,6 тыс. голов. Численность свиней составила 387,1 тыс. голов.
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