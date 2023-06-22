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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ
10:48 23.06.2023
Очереди легкового транспорта фиксируются на въезд в Литву, грузового — еще и в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларси.
«По состоянию на 10.00 очереди легкового транспорта фиксируются перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.
Большегрузы ожидают въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). С понедельника через данные маршруты в страны ЕС проследовало 43% фур от нормы.
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