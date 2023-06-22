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ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПРОВЕДЕТ 29 ИЮНЯ ОЧЕРЕДНУЮ БИРЖУ СУБКОНТРАКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


10:35 23.06.2023

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 29 июня 2023 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.

Как сообщается на сайте БФФПП, переговоры запланированы с ОАО «МЭТЗ им. В.И.Козлова», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «ММЗ им. С.И. Вавилова», ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «ГОРИЗОНТ», ОАО «Планар», ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Витязь», ОАО «Электроаппаратура», ОАО «Беларускабель», ОАО «ПЗР», подведомственными Министерству промышленности.

Онлайн переговоры будут проходить в формате B2B. Субконтракторы (поставщики) могут подать заявку на любого из перечисленных ниже Контракторов (заказчиков) по спискам импортозамещающей продукции. Далее специалисты Фонда свяжутся с заявителями по указанным контактным номерам телефона для уточнения процесса проведения онлайн-переговоров.

Срок приема заявок: до 28 июня 2023 года.

Ознакомиться с перечнем продукции и заполнить заявку на участие можно здесь.
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