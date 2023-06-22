Организации Витебской области в своей работе активно применяют информационно-коммуникационные технологии. Это следует из проведенного анкетирования об использовании цифровых технологий в организациях Витебской области в 2022 году, участие в котором приняли 645 респондентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, интернет использовали 99,5% организаций, локальные вычислительные сети – 81,2%, интранет – 30,1%, экстранет – 16,4%. Более половины организаций (56,9%) предоставляли своим работникам различные технические средства (смартфоны, планшетные компьютеры и другие), обеспечивающие беспроводной (мобильный) доступ в сеть Интернет.

Из числа организаций, подключенных к интернету, 98,4% пользовались стационарный широкополосным доступом, 67% – беспроводным. При этом 65,5% из них использовали скорость подключения свыше 10 Мбит/с.

Основные цели использования организациями интернета: отправка и получение электронной почты (99,4% от числа организаций, использующих интернет); поиск информации (98,8%); осуществление банковских операций (98,3%); представление государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (96,9%); получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (88,1%); получение информации о деятельности государственных органов (организаций) (85,3%); представление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) и получение государственных услуг в электронном виде (по 76,1%); получение или оказание информационных услуг (75,9%); предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах) (70,5%); поиск персонала (66,1%); подписка на доступ к электронным базам данных, электронным библиотекам на платной основе (64,2%); дистанционная работа (59,4%); диалог в режиме реального времени и размещение объявлений (57,5%).

Среди обследованных организаций 67,9% имели веб-сайт. При этом 79,2% организаций, имеющих веб-сайт, использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 53,4% – для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 25,6% – для осуществления платежей посредством электронной платежной системы.

В 2022 году 43,4% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений, которые чаще всего они использовали для приема и передачи электронной почты (78,2%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (54,3%), размещения баз данных и хранения файлов (46,8%), размещения собственного программного обеспечения (15,7%).

По данным наблюдения, электронные продажи товаров (работ, услуг) с использованием системы автоматизированного обмена сообщениями (EDI), а также специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете, осуществляли 37,5% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 64,2%.

Использование цифровых технологий в организациях предъявляет определенные требования к компетенции сотрудников. В обследованных организациях из специалистов по информационно-коммуникационным технологиям специалисты высшего уровня составили 54,4%, среднего – 23,7%, квалифицированные рабочие – 14%.