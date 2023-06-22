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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛИ СВЫШЕ 4,1 ТЫС. НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
09:32 23.06.2023
С начала 2023 года граждане Брестской области представили более 4,1 тыс. налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, из них более 93% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места его жительства, постановки на учет или нахождения объекта налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость с документом, удостоверяющим личность, где физическому лицу будет предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет либо зайти на сайт Министерства по налогам и сборам и зарегистрироваться через Межбанковскую систему идентификации (МСИ) либо через мобильного оператора (МТС, А1, Лайф).
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