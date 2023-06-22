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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСВОБОДИВШИХСЯ В РОССИИ МОЩНОСТЯХ
18:13 22.06.2023
В Беларуси хотят организовать свои производства на мощностях ушедших из России западных компаний. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко на совещании у Лукашенко.
Он считает, что с учетом ситуации в развитии белорусской промышленности необходимо двигаться по двум векторам: не только наращивать мощности внутри страны, но и организовывать новые производства в соседних государствах.
"Мы, наверное, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Беларуси", - сказал премьер- министр.
"Это стратегия. Мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России - где только можно надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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