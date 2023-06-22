В Беларуси хотят организовать свои производства на мощностях ушедших из России западных компаний. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко на совещании у Лукашенко.

Он считает, что с учетом ситуации в развитии белорусской промышленности необходимо двигаться по двум векторам: не только наращивать мощности внутри страны, но и организовывать новые производства в соседних государствах.

"Мы, наверное, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Беларуси", - сказал премьер- министр.

"Это стратегия. Мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России - где только можно надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.