На выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А»), оказывающее услуги такси, в течение 1-3 кварталов 2022 года использовало наличную выручку и снятые с расчетного счета денежные средства в общей сумме 616,6 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.

Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе проведенных мероприятий.

В адрес ООО «А» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налога, которое оно не исполнило.

Налоговой инспекцией был составлен акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено подоходного налога с физических лиц в размере 123,3 тыс. рублей (исчислен по ставке 20% с сумм заработной платы «в конвертах»).