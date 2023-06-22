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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ТАКСИ ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПРЕДЪЯВЛЕНО К ОПЛАТЕ 123,3 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:55 22.06.2023
На выплату заработной платы «в конвертах» общество с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А»), оказывающее услуги такси, в течение 1-3 кварталов 2022 года использовало наличную выручку и снятые с расчетного счета денежные средства в общей сумме 616,6 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.
Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева в ходе проведенных мероприятий.
В адрес ООО «А» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налога, которое оно не исполнило.
Налоговой инспекцией был составлен акт камеральной проверки, к уплате в бюджет предъявлено подоходного налога с физических лиц в размере 123,3 тыс. рублей (исчислен по ставке 20% с сумм заработной платы «в конвертах»).
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