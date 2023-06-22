Лукашенко считает необходимым не просто поставлять сухое молоко на экспорт, а строить в других странах небольшие заводы по его переработке и производить другие виды молочной продукции. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина.

"Надо идти на другие рынки, нельзя сидеть сегодня на одном-двух рынках", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Премьер-министр Роман Головченко сообщил, что по этой же схеме сейчас в завершающей стадии находится проект по созданию такого производства в Китае.

"Это абсолютно правильная стратегия. Единственное, не везде позволяет экономика создавать такие производства. Но в целом это абсолютно правильная стратегическая задача. Мы все равно должны оставаться на ключевом для нас российском рынке, повышать маржинальность продаж и идти туда, где мы проходные по цене с точки зрения производства там молочных продуктов", - сказал Головченко.