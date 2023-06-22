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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СТРОИТЬ В ДРУГИХ СТРАНАХ НЕБОЛЬШИЕ ЗАВОДЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СУХОГО МОЛОКА
17:46 22.06.2023
Лукашенко считает необходимым не просто поставлять сухое молоко на экспорт, а строить в других странах небольшие заводы по его переработке и производить другие виды молочной продукции. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина.
"Надо идти на другие рынки, нельзя сидеть сегодня на одном-двух рынках", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Премьер-министр Роман Головченко сообщил, что по этой же схеме сейчас в завершающей стадии находится проект по созданию такого производства в Китае.
"Это абсолютно правильная стратегия. Единственное, не везде позволяет экономика создавать такие производства. Но в целом это абсолютно правильная стратегическая задача. Мы все равно должны оставаться на ключевом для нас российском рынке, повышать маржинальность продаж и идти туда, где мы проходные по цене с точки зрения производства там молочных продуктов", - сказал Головченко.
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