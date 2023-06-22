ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ЛОША» НА ГРАНИЦЕ С ЛИТВОЙ 23 ИЮНЯ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

17:21 22.06.2023 23 июня 2023 года Островецким РЭС в пункте пропуска «Лоша» (на границе в Литвой) запланировано проведение ремонтных работ. Как сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета, в связи с этим с 09.00 до 12.00 возможны перебои с энергоснабжением, что может сказаться на увеличении времени проведения таможенных операций. ГТК просит учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.