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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ЛОША» НА ГРАНИЦЕ С ЛИТВОЙ 23 ИЮНЯ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
17:21 22.06.2023
23 июня 2023 года Островецким РЭС в пункте пропуска «Лоша» (на границе в Литвой) запланировано проведение ремонтных работ.
Как сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета, в связи с этим с 09.00 до 12.00 возможны перебои с энергоснабжением, что может сказаться на увеличении времени проведения таможенных операций.
ГТК просит учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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