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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


17:15 22.06.2023

В январе-мае 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 2,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 241,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 137,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 57% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 115,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 63,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,1% от общего ввода по области.
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