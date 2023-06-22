Резидент Парка высоких технологий ActiveCloud запускает маркетплейс IT-услуг ActiveMarket.

Как сообщает сайт ПВТ, платформа представляет собой удобный сервис для поиска и выбора клиентами поставщиков IT-услуг, а также установления дальнейшей связи между ними.

По словам руководства компании, данное решение уникально и не имеет аналогов на рынке страны.

Зарегистрироваться на ActiveMarket могут только партнеры ActiveCloud. Для них маркетплейс станет эффективным инструментом получения лидов. Кроме информации о своих услугах, у партнеров будет возможность размещать здесь готовые кейсы в разделе «Портфолио», информацию о скидках, баннерную рекламу, разворачивать собственные чат-боты в личных кабинетах.

Для клиента ActiveMarket – это доступ к большому количеству IT-услуг на одном ресурсе с возможностью в несколько кликов выбрать партнера для решения своих задач. В настоящее время на ресурсе размещена информация об услугах, касающихся автоматизации бизнеса, системного администрирования, CRМ, защиты от DDOS-атак, продвижения и SЕО, мобильной разработки и многое другое. Каждую услугу клиент может классифицировать по бюджету и срокам выполнения. Далее клиент, не покидая маркетплейса, может отправить запрос выбранному поставщику услуги. Также на ActiveMarket можно оставить заявку с указанием задачи, сроков реализации, бюджета. Поставщики отследят заявку и выйдут на связь с клиентом со встречным предложением.

Как отмечают разработчики маркетплейста, «в Беларуси много IT-компаний, предоставляющих идентичные услуги, но с разной скоростью, по разной стоимости. Конечно же, смело рекомендовать мы можем только те компании, которые являются нашими партнерами, в качестве работы которых мы не сомневаемся. Таким образом, наш маркетплейс – это наша забота о тех, с кем мы сотрудничаем. Это наш подарок белорусскому IT-рынку: если мы поможем заказчикам и исполнителям находить друг друга, в выигрыше окажутся все».

Сегодня у резидента ПВТ около 1000 партнеров. Ожидается, что в ближайшие полгода регистрацию на маркетплейсе пройдут около 500 из них. Что касается пула клиентов ActiveCloud, то в данное время он включает около 30 тысяч компаний Беларуси. Развитие инструментов партнерской программы позволяет прогнозировать рост этого числа.

Компания ActiveCloud (ООО «Актитвные технологии») – резидент ПВТ с 2018 года. Компания является одним из ведущих поставщиков облачных решений, IT-инфраструктуры и услуг хостинга на рынке Республики Беларусь.