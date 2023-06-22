ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ ПВТ ЗАПУСКАЕТ МАРКЕТПЛЕЙС IT-УСЛУГ


16:54 22.06.2023

Резидент Парка высоких технологий ActiveCloud запускает маркетплейс IT-услуг ActiveMarket.

Как сообщает сайт ПВТ, платформа представляет собой удобный сервис для поиска и выбора клиентами поставщиков IT-услуг, а также установления дальнейшей связи между ними.

По словам руководства компании, данное решение уникально и не имеет аналогов на рынке страны.

Зарегистрироваться на ActiveMarket могут только партнеры ActiveCloud. Для них маркетплейс станет эффективным инструментом получения лидов. Кроме информации о своих услугах, у партнеров будет возможность размещать здесь готовые кейсы в разделе «Портфолио», информацию о скидках, баннерную рекламу, разворачивать собственные чат-боты в личных кабинетах.

Для клиента ActiveMarket – это доступ к большому количеству IT-услуг на одном ресурсе с возможностью в несколько кликов выбрать партнера для решения своих задач. В настоящее время на ресурсе размещена информация об услугах, касающихся автоматизации бизнеса, системного администрирования, CRМ, защиты от DDOS-атак, продвижения и SЕО, мобильной разработки и многое другое. Каждую услугу клиент может классифицировать по бюджету и срокам выполнения. Далее клиент, не покидая маркетплейса, может отправить запрос выбранному поставщику услуги. Также на ActiveMarket можно оставить заявку с указанием задачи, сроков реализации, бюджета. Поставщики отследят заявку и выйдут на связь с клиентом со встречным предложением.

Как отмечают разработчики маркетплейста, «в Беларуси много IT-компаний, предоставляющих идентичные услуги, но с разной скоростью, по разной стоимости. Конечно же, смело рекомендовать мы можем только те компании, которые являются нашими партнерами, в качестве работы которых мы не сомневаемся. Таким образом, наш маркетплейс – это наша забота о тех, с кем мы сотрудничаем. Это наш подарок белорусскому IT-рынку: если мы поможем заказчикам и исполнителям находить друг друга, в выигрыше окажутся все».

Сегодня у резидента ПВТ около 1000 партнеров. Ожидается, что в ближайшие полгода регистрацию на маркетплейсе пройдут около 500 из них. Что касается пула клиентов ActiveCloud, то в данное время он включает около 30 тысяч компаний Беларуси. Развитие инструментов партнерской программы позволяет прогнозировать рост этого числа.

Компания ActiveCloud (ООО «Актитвные технологии») – резидент ПВТ с 2018 года. Компания является одним из ведущих поставщиков облачных решений, IT-инфраструктуры и услуг хостинга на рынке Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
валюта курс
EUR 3.2603
USD 2.9867
RUB 3.5424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2650 3.2710
USD 2.9720 2.9750
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0965 1.1000
EUR/RUB 91.3000 116.2000
USD/RUB 83.1000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте