Общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым месяцем. При этом дачи, современные дома и старые дома стали дешевле.

Как пишет Realt, предложение на рынке загородной недвижимости растет четвертый месяц подряд. В мае число выставленных на продажу объектов достигло 9,3 тысячи (+5,4%), что является новым историческим максимумом. Также текущий уровень предложения на 13,5% больше, чем в аналогичный месяц 2022 года. В самое ближайшее время сезонный фактор начнет играть обратную роль в динамике предложения: обычно уже в июне объектов на рынке загородной недвижимости становится меньше.

Среди объектов загородной недвижимости рост числа объявлений в мае был равномерный: количество дач увеличилось почти на 7%, «современных» и «старых» домов и участков — на 5% во всех случаях, недостроенных домов — на 4%.

В разрезе направлений предложение увеличилось во всех случаях. Существеннее всего на Мядельском и Брестском — плюс 8% и 7% соответственно. Чуть меньше (+6%) — на Логойском, Могилевском и Пуховичском.

По предварительным данным, общее число сделок с домами в Минске и Минской области в мае составило 861, что почти на 30% больше, чем в прошлом месяце. Несмотря на это, совокупный спрос на загородную недвижимость этой весной остался на таком же уровне, как и в прошлом году.

Таким образом, в Минском районе за май 2023 года было проведено 150 сделок купли-продажи, что на 19% больше, чем в предыдущем месяце и на 8% больше, чем в предыдущем году.

В близлежащих районах за месяц было заключено 392 сделки, что на 30.5% больше, чем месяцем ранее. Однако текущий уровень спроса на 2% ниже, чем в мае 2022 года.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Дзержинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Динамика средних цен в зависимости от типов объектов была разнонаправленной. Подорожали недостроенные дома и участки. В то же время дачи, «современные» и «старые» дома стали дешевле.

За год существенно подорожали дачи (+6,5%) и участки (+4,1%). «Современные» дома стали дороже на 1,3%. «Старые» и недостроенные дома, напротив, стали дешевле на 5,7% и 0,2% соответственно.

Самый дорогой дом, приобретенный в мае 2023 года, обошелся покупателю в 390 тысяч долларов.

По предварительным данным, в столице было проведено 11 сделок купли-продажи (как и месяцем ранее), а количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц увеличилось на 2%. В то же время средняя цена квадратного метра домов в черте города снижается уже 4 месяц подряд: в мае она снизилась еще на 0,6%. На данный момент она составляет $1064.