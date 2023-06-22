ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОЗВУЧИЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В БЕЛАРУСИ


16:10 22.06.2023

Беларусь является не банановой республикой, а высокотехнологичной и высокоразвитой страной. Об этом заявил сегодня Лукашенко при обсуждении на совещании с руководством Совмина проекта закона о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов.

Он коснулся декрета №10, который почти 15 лет служил правовой основой.

"В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше $8 млрд. Успешно реализованы более тысячи проектов", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он признал, что в последние несколько лет объем инвестиций - как внешних, так и внутренних - снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики.

"В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога", - сказал Лукашенко.

По его словам, в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность - полноценная занятость для работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и, естественно, уплата налогов.

"Только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку, налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, $500, а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами", - потребовал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
валюта курс
EUR 3.2603
USD 2.9867
RUB 3.5424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2650 3.2710
USD 2.9720 2.9750
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0965 1.1000
EUR/RUB 91.3000 116.2000
USD/RUB 83.1000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте