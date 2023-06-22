Беларусь является не банановой республикой, а высокотехнологичной и высокоразвитой страной. Об этом заявил сегодня Лукашенко при обсуждении на совещании с руководством Совмина проекта закона о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов.

Он коснулся декрета №10, который почти 15 лет служил правовой основой.

"В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше $8 млрд. Успешно реализованы более тысячи проектов", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он признал, что в последние несколько лет объем инвестиций - как внешних, так и внутренних - снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики.

"В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога", - сказал Лукашенко.

По его словам, в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность - полноценная занятость для работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и, естественно, уплата налогов.

"Только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку, налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, $500, а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами", - потребовал он.