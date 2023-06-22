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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XXIX РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
15:59 22.06.2023
В Беларуси подвели итоги XXIX Республиканского конкурса научных работ студентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в конкурсе приняли участие студенты и выпускники 54 учреждений высшего образования, включая филиалы, которые представили 3067 научных работ. Звание лауреата присвоено авторам 54 научных работ.
На сегодня результаты более 90% конкурсных работ уже опубликованы, докладывались на конференциях, внедрены в образовательный процесс и производство.
Всего участниками конкурса опубликовано 8847 статей и 5217 тезисов докладов, внедрены в производство и учебный процесс 5163 разработки, получено 75 документов интеллектуальной собственности (патенты, заявки на выдачу патента, рационализаторские предложения.
Республиканский конкурс научных работ студентов проводится в целях создания организационных и экономических условий для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала Беларуси, активизации научной работы студентов.
Организатор конкурса – Министерство образования Республики Беларусь.
Партнерами выступили СОАО «Коммунарка» и ОАО «Моготэкс».
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