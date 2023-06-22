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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ НЕРАДУЖНАЯ


15:34 22.06.2023

Во время сегодняшнего совещания с руководством Совмина Лукашенко поинтересовался наличием складских запасов на предприятиях.

По его словам, текущая ситуация его настораживает, и он хочет разобраться, насколько серьезен этот вопрос.

Премьер-министр Роман Головченко отметил, что существует проблема сбыта определенных видов молочной продукции. На складах лежит продукция почти на $400 млн. По его словам, эта ситуация обусловлена прежде всего ценовым фактором на внешних рынках, а также ростом производительности на главном рынке - в России.

"Но специалисты говорят, что это не трагично, явление временное: цена на китайском и вообще на азиатском рынке начала расти. А в целом мы работаем над изменением нашей стратегии развития молочной и молокоперерабатывающей промышленности", - сказал Роман Головченко.

По словам премьер-министра, на некоторых промышленных предприятиях существуют большие складские запасы. Прежде всего этот вопрос касается Минского тракторного завода, заводов "Атлант" и "Белшина". Как пояснил Роман Головченко, для МТЗ существующие запасы не критичны, тем более значительная часть тракторов уже законтрактована.

Серьезной проблемой для "Атланта" стало падение спроса в России на белорусские холодильники и морозильники. Это обусловлено как в целом низким уровнем продаж товаров длительного пользования в этой стране, так и массовым приходом новых производителей на российский рынок, в первую очередь из Китая. "Атлант" пока решил сделать маневр: сократить выпуск холодильников и сосредоточиться на производстве стиральных машин, спрос на которые сейчас высокий.
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