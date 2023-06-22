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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 3,5%
15:15 22.06.2023
В Брестской области розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 3 581,4 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18 рублей против 15,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота области, в январе-мае 2023 г. составил 3245,2 млн рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2023 г. оптовый товарооборот составил 2499,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню января-мая 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 184,9 млн рублей, или 115,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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