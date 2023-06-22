Тема медицины и возможности приобретения медиками арендного жилья рассматривались 22 июня на совещании Лукашенко с руководством Совмина.

"Сегодня возвращаемся к поручению предоставить медикам право приобретать в собственность арендное жилье. Обращаю ваше внимание, что решения должны быть хорошо продуманными, четкими, ясными и обязательно справедливыми для людей", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что недавно было проведено совещание по проблемным вопросам в медицине.

"Задачи - четкие и конкретные - поставлены. Фактов бесхозяйственности и непрофессионализма в сфере, ответственной за здоровье нации, быть не должно", - потребовал Лукашенко.

"При этом, я же предупредил, министр и правительство это знают, - комиссия работает. Правда, ее завалили жалобами, как будто это новый центр министерства, новое министерство. Я хочу к людям обратиться и попросить их, чтобы они не загружали комиссию, членов комиссии (а их 12-13 человек) вопросами, которые должны решать другие органы власти - местные органы власти, правительство, министерство. Они, конечно, на это реагируют, но заменить всех не могут", - отметил Лукашенко.

Он рассказал, что, к примеру, недавно было обращение жителей Жлобинского района.

"Поехали туда, рассмотрели, разобрались, собрали специалистов, научили, посоветовали. Научить надо людей. Ну, а Министерство здравоохранения где?", - задал вопрос Лукашенко.

Он также коснулся темы медицины на местах: "Все губернаторы бросились пыль в глаза пустить. Отремонтировали ФАПы, районные больницы, деньги выделили, начался бурный ремонт".

В связи с этим Лукашенко заметил: "Это надо сделать, я не против, но надо понимать, что ФАПы, участковые больницы должны функционировать. И чтобы люди были довольны".