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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ С ПАДЕЖОМ СКОТА В АПК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА НЕ УДАЕТСЯ


14:17 22.06.2023

Переломить ситуацию с падежом купного рогатого скота (КРС) в АПК Гомельской области пока не удается. Это было отмечено на заседании областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло 21 июня 2023 года в Ельске с участием генерального прокурора Андрея Шведа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на заседании рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса Гомельщины.

Говоря об отрасли животноводства, генпрокурор отметил, что «ситуация с падежом КРС постепенно выравнивается, скрывать падеж стали меньше. Но причин для самоуспокоения нет».

Андрей Швед обратил внимание на статистические показатели, превышение нормы удельного веса падежа в численности КРС и ухудшение ситуации в отдельных районах.

Наибольший рост числа падежа зафиксирован в Добрушском, Лельчицком, Ельском, Светлогорском, Речицком, Мозырском районах.

«Коренным образом переломить ситуацию с падежом возможно при условии обеспеченности хозяйств достаточным количеством кормов. Вместе с тем на 1 мая 2023 года в 12 хозяйствах области в полном объеме отсутствовали грубые корма. Это результат просчетов в посевной, уборочной и кормозаготовительных кампаниях прошлого года», – сказал Андрей Швед.

Он указал на невыполнение поставленной задачи местным органам власти по обеспечению перемещения молодняка из тех хозяйств, где не могут его вырастить и выкормить, в способные обеспечить надлежащие условия содержания и кормления. Ситуация коренным образом не изменилась, в то время как в доле падежа преобладают телята.

Отмечена и нерешенная кадровая проблема. В ряде случаев падеж скота обусловлен отсутствием или недостаточностью квалифицированных специалистов. Сельхозпредприятия области нуждаются в главных зоотехниках, зоотехниках, руководителях подразделений животноводства, главных ветврачах, ветврачах, ветфельдшерах.

Жесткой критике подверглась работа государственной ветеринарной службы. При имеющихся кадровых проблемах эффективность контрольных функций районных ветстанций является низкой.

Как показали прокурорские проверки, ветеринарный контроль зачастую не соответствует предупредительной и профилактической направленности. Об этом свидетельствует значительное число предписаний ветслужбы, которые не исполняются сельхозорганизациями, а меры по контролю за фактическим устранением допущенных нарушений и привлечением виновных к ответственности не принимаются.

Каждое уголовное дело в сфере АПК Андрей Швед указал прокуратуре Гомельской области держать на контроле, обеспечивая принципиальный надзор за полнотой и качеством расследования, оценкой действий всех лиц от бригадира фермы до руководителя исполкома и районной ветслужбы.

Подводя итог, генеральный прокурор констатировал, что принимаемые местными органами власти меры по наведению порядка в АПК недостаточны.
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