Лукашенко сегодня во время совещания с руководством Совмина поручил продолжить упрощение процесса строительства многоэтажек, заводов, промышленных объектов по аналогии с тем, как это было сделано ранее для индивидуальных домов.

"По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем - с доступом к коммуникациям, документацией и так далее - разрешилось и люди довольны. Хорошо, если так. Но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим. Не хотелось бы, чтобы было как в здравоохранении", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Но для того чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток-другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства, - продолжил он. - Надо посмотреть, может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок".

Лукашенко поручил проработать этот вопрос.