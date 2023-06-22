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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАТ УПРОЩАТЬ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖЕК, ЗАВОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
13:51 22.06.2023
Лукашенко сегодня во время совещания с руководством Совмина поручил продолжить упрощение процесса строительства многоэтажек, заводов, промышленных объектов по аналогии с тем, как это было сделано ранее для индивидуальных домов.
"По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем - с доступом к коммуникациям, документацией и так далее - разрешилось и люди довольны. Хорошо, если так. Но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим. Не хотелось бы, чтобы было как в здравоохранении", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Но для того чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток-другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства, - продолжил он. - Надо посмотреть, может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок".
Лукашенко поручил проработать этот вопрос.
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