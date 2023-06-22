«Беларусь туристическая» – первый в истории публичной кадастровой карты слой геоданных, созданный и подготовленный к публикации в общем доступе посредством личного кабинета пользователя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, новые данные на карте стали результатом комплекса работ по сбору и отображению информации об объектах туризма нашей страны Национальным агентством по туризму Минспорта.

Всего с начала 2023 года на публичную кадастровую карту добавлено шесть новых слоев значимой для государства, бизнеса и граждан информации – сейчас их 36. Главное преимущество карты, обеспечивающее стабильный рост количества пользователей, – это доступность, открытость, а также официальный статус данных.

Стоит отметить, что все сведения кадастра, а также иная общественно значимая информация государственных органов и организаций на карте визуализирована на подоснове данных дистанционного зондирования Земли. Ортофотоматериалы посредством сервиса отображены на публичной карте и обеспечивают достоверную идентификацию объектов пространственных слоев на местности.

Публичная кадастровая карта – геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными из реестров и регистров государственного земельного кадастра. На сегодняшний день к карте осуществляется порядка 4 тыс. визитов ежедневно, она доступна 24/7 и не требует авторизации. Также функционируют мобильная версия и личный кабинет пользователя.