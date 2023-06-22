В январе-мае 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 8264,9 млн рублей или в сопоставимых ценах 103,6% к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 13,6%, в обрабатывающей промышленности – на 5,7%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 12,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.