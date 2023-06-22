ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ ЛУКАШЕНКО


12:53 22.06.2023

Итоги работы экономики Беларуси за январь-май 2023 года не впечатлили Лукашенко.

"Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9% за пять месяцев. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие", - сказал он на совещании с руководством Совета министров.

Лукашенко поинтересовался у премьер-министра Романа Головченко, по всем ли показателям вышли на положительную динамику, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности (логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков). Он также спросил, как выполняются целевые задания.

"От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года, а это аж 120%? А также об эффективности реализации концепции "один район - один проект", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. По мнению разработчиков, он поможет исправить ситуацию и нарастить объем инвестиций.

Как заявил на совещании Лукашенко, документ нужно внимательно изучить, прежде чем отправить его в парламент. Ведь, по сути, представленный закон придет на смену декрету № 10, который долгое время служил правовой основой для заключения инвестиционных договоров с предоставлением государством льгот и преференций.

На совещании Лукашенко высказался о ситуации в сельском хозяйстве.

"Катастрофы нет, и это признает ответственный вице-премьер. Просто надо вовремя сориентироваться там, где подсушило", - сказал он.

Отдельно Лукашенко спросил, как обстоят дела в растениеводстве, что стало с посевами зерновых, какие виды на урожай.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
валюта курс
EUR 3.2603
USD 2.9867
RUB 3.5424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2650 3.2710
USD 2.9720 2.9750
RUB 2.8000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0965 1.1000
EUR/RUB 91.3000 116.2000
USD/RUB 83.1000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте