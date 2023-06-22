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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ ЛУКАШЕНКО
12:53 22.06.2023
Итоги работы экономики Беларуси за январь-май 2023 года не впечатлили Лукашенко.
"Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9% за пять месяцев. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие", - сказал он на совещании с руководством Совета министров.
Лукашенко поинтересовался у премьер-министра Романа Головченко, по всем ли показателям вышли на положительную динамику, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности (логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков). Он также спросил, как выполняются целевые задания.
"От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года, а это аж 120%? А также об эффективности реализации концепции "один район - один проект", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
На рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. По мнению разработчиков, он поможет исправить ситуацию и нарастить объем инвестиций.
Как заявил на совещании Лукашенко, документ нужно внимательно изучить, прежде чем отправить его в парламент. Ведь, по сути, представленный закон придет на смену декрету № 10, который долгое время служил правовой основой для заключения инвестиционных договоров с предоставлением государством льгот и преференций.
На совещании Лукашенко высказался о ситуации в сельском хозяйстве.
"Катастрофы нет, и это признает ответственный вице-премьер. Просто надо вовремя сориентироваться там, где подсушило", - сказал он.
Отдельно Лукашенко спросил, как обстоят дела в растениеводстве, что стало с посевами зерновых, какие виды на урожай.
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