Итоги работы экономики Беларуси за январь-май 2023 года не впечатлили Лукашенко.

"Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9% за пять месяцев. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие", - сказал он на совещании с руководством Совета министров.

Лукашенко поинтересовался у премьер-министра Романа Головченко, по всем ли показателям вышли на положительную динамику, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности (логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков). Он также спросил, как выполняются целевые задания.

"От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года, а это аж 120%? А также об эффективности реализации концепции "один район - один проект", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. По мнению разработчиков, он поможет исправить ситуацию и нарастить объем инвестиций.

Как заявил на совещании Лукашенко, документ нужно внимательно изучить, прежде чем отправить его в парламент. Ведь, по сути, представленный закон придет на смену декрету № 10, который долгое время служил правовой основой для заключения инвестиционных договоров с предоставлением государством льгот и преференций.

На совещании Лукашенко высказался о ситуации в сельском хозяйстве.

"Катастрофы нет, и это признает ответственный вице-премьер. Просто надо вовремя сориентироваться там, где подсушило", - сказал он.

Отдельно Лукашенко спросил, как обстоят дела в растениеводстве, что стало с посевами зерновых, какие виды на урожай.