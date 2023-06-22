Магазин «Санта» открылся в Минске рядом со станцией метро «Восток» (проспект Независимости, 155, напротив ТРЦ «Дана Молл»).

Супермаркет открылся в легендарном месте, известном минчанам как торговый центр «Счастье». Это здание помнит даже времена строительства метро и Национальной библиотеки.

На площади в 500 «квадратов» обустроены все привычные витрины. В мясном отделе продают свежее мясо, фарш, колбасы и мясные деликатесы. В день открытия действует специальное предложение: свиной шашлык с зеленью стоит 10,99 рубля за кг, а куриный фарш – 8,99 р. за кг.

В магазине - большая фиш-витрина с охлажденной и замороженной рыбой, а также разные виды мидий и креветок. На открытии замороженные креветки покупали по 19,99 рубля за кг.

Хорошо представлены зона фруктов и овощей, хлебобулочный отдел и кулинария с продукцией собственного производства: с готовыми салатами, суши, блинчиками, запеканками и полуфабрикатами.

Главный акцент в магазине - доступные цены. Многие позиции отмечены красно-желтыми ценниками и продаются со скидками.

В магазине работают 4 обычные кассы и 4 терминала для самообслуживания. Теперь «Санта» у станции метро «Восток» ежедневно работает с 9 до 23 часов.