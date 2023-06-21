ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 2%

12:19 22.06.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2023 года в текущих ценах составил 8531,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2% больше к уровню января-мая 2022 года.