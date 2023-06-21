27 июня 2023 года руководство Белорусской железной дороги проведет «прямую телефонную линию» по кадровым и социальным вопросам, трудоустройству, оплате и условиям труда, жилищным правоотношениям, содержанию платформ и остановочных пунктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вопросы ответит заместитель начальника дороги Петр Стоцкий.

Задать вопросы можно будет с 13:00 до 14:00 по номеру телефона (+375-17) 225-24-24.