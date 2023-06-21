В январе-мае 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1957,3 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2022 г. в сопоставимых ценах на 9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 921,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 9,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 142,6 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в январе-мае 2022 г., молока – 903,4 тыс. тонн (на 8,4% больше), яиц получено 241,6 млн штук (на 2,8% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 137,7 тыс. тонн и по сравнению

с январем-маем 2022 г. увеличилось на 4,4%, молока произведено 889,9 тыс. тонн (на 8,7% больше), яиц получено 208,5 млн штук (на 3,3% больше).

На 1 июня 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 879,1 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,9% к уровню 1 июня 2022 г., в том числе коров – 298 тыс. голов (101,9%). Численность свиней составила 351,2 тыс. голов, что на 5,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.