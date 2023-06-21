|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УСТАНОВИЛИ 25 ФАКТОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»
11:28 22.06.2023
Налоговые органы Витебской области за январь-май 2023 года в ходе проверок установили 36 фактов неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 25 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доначислено всего подоходного налога по результатам проверок 3502,9 тыс. рублей, в том числе в результате выплаты заработной платы «в конверте» в сумме 2528,3 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
Курсы в банках
на 22.06.2023
Конвертация в банках
на 22.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте