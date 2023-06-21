Налоговые органы Витебской области за январь-май 2023 года в ходе проверок установили 36 фактов неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 25 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доначислено всего подоходного налога по результатам проверок 3502,9 тыс. рублей, в том числе в результате выплаты заработной платы «в конверте» в сумме 2528,3 тыс. рублей.