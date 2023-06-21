Банковский процессинговый центр и beCloud, провайдер облачных технологий и услуг ЦОД, объявили о стратегическом партнерстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), в рамках сотрудничества информационные системы процессингового центра будут размещены на мощностях Республиканского центра обработки данных (РЦОД) beCloud.

Реализация проекта уже начата: специалистами компаний запущен процесс миграции инфраструктуры Банковского процессингового центра на серверы дата-центра оператора. На сегодня разработаны и согласованы схемы размещения оборудования в соответствии с техническими требованиями, завершаются работы по организации новых волоконно-оптических линий связи между объектами ЦОД Банковского процессингового центра и ЦОД beCloud. Финальные этапы миграции и пусконаладка оборудования запланированы на конец августа.

«Процессинг операций с использованием банковских карточек – одно из ключевых направлений в работе нашей компании, –рассказал генеральный директор Банковского процессингового центра Александр Сотников. – Это сложный бизнес, который требует максимальной безопасности, ведь мы связующее звено между всеми участниками расчетов: банками, покупателями и продавцами. Миграция оборудования компании на ЦОД уровня TIER III стала еще одним уверенным шагом к стабильной, надежной и гибкой работе компании. Ведь в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять услуги нашим клиентам бесперебойно и с высоким уровнем качества».

Дата-центр beCloud построен в соответствии с топологией Tier III. Гарантии бесперебойной работы РЦОД подтверждены аудитом Uptime Institute, международной авторитетной организации в сфере ЦОДостроения (сертификаты Tier III Design Documents и Tier III Constructed Facility). Кроме того, в штате компании есть сертифицированный Uptime Institute специалист по оперативной устойчивости (Accredited Operations Specialist – AOS), что позволяет говорить об эксклюзивных компетенциях в сфере эксплуатации и технического обслуживания оборудования дата-центров.

Кроме того, РЦОД ежегодно подтверждает соответствие PCI DSS, стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (в части физической безопасности объекта), что дополнительно гарантирует необходимый для компаний банковско-финансового сектора уровень надежности.

Комплексная система обеспечения информационной безопасности и защиты данных РЦОД отвечает самым последним тенденциям в мире киберугроз и постоянно совершенствуется. А физическую безопасность объекта обеспечивает многоуровневая система безопасности, включающая системы видеонаблюдения, периметральной и охранной сигнализации, контроля и управления доступом, круглосуточную физическую охрану, в том числе военизированную.

Тем самым для бизнеса, ИТ-системы которого размещаются на мощностях РЦОД, риски, связанные с остановкой цифровых процессов и простоем, сведены к нулю.

«Интерес к услугам Colocation сегодня по-прежнему находится на высоком уровне. При выборе дата-центра безопасность и надежность оказываемых услуг являются критически важными факторами для клиентов. И РЦОД beCloud в полной мере отвечает этим запросам. Высокотехнологичное оборудование, сертификация по общепризнанным мировым стандартам, высокий уровень информационной и физической безопасности, компетентные специалисты позволяют нашему дата-центру гарантировать заказчикам оптимальные решения в вопросах развертывания инфраструктуры и обеспечения безопасности», – отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.