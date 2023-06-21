Очереди легкового транспорта фиксируются на въезд в Литву и Польшу, грузового — только в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наименьшее количество легковых авто въехало в ЕС через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 30% авто. Легковой транспорт также следовал с задержками через литовские пункты пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10.00 скопление большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Твярячюс (Видзы) и Шальчининкай (Бенякони). За сутки их контрольные службы пропустили на свою территорию 53 и 20% фур от нормы соответственно.