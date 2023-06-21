Организации Брестской области в своей работе активно применяют информационно-коммуникационные технологии. Это следует из проведенного анкетирования об использовании цифровых технологий в организациях Минской области в 2022 году, участие в котором приняли 825 респондентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, сеть интернет использовали 98,9% организаций, локальные вычислительные сети – 85,5%, интранет – 30,9%, экстранет – 13,3%. Более половины организаций (61,2%) предоставляли своим работникам различные технические средства (смартфоны, планшетные компьютеры и другие), обеспечивающие беспроводной (мобильный) доступ в интернет.

Из числа организаций, подключенных к сети Интернет, 96,5% пользовались стационарным широкополосным доступом, 71,9% – беспроводным. При этом 63% из них использовали скорость подключения выше 10 Мбит/с.

Основные цели использования организациями интернета: поиск информации (98,9% от числа организаций, использующих сеть Интернет); отправка и получение электронной почты (98,8%); осуществление банковских операций (97,2%); представление государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (96,7%); получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (88,5%); получение информации о деятельности государственных органов (организаций) (86,6%); получение государственных услуг в электронном виде без необходимости использования бумажного документооборота при получении таких услуг (81,5%); предоставление сведений об организации, ее товарах (76,6%); поиск персонала (71%); подписка на доступ к электронным базам данных, электронным библиотекам на платной основе (68,8%).

Среди обследованных организаций 68,4% имели веб-сайт. При этом 73,6% организаций, имеющих веб-сайт, использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 46,6% – для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 23,4% – для осуществления расчетов посредством электронной платежной системы.

В 2022 году 34,4% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений, которые чаще всего они использовали для приема и передачи электронной почты (69,4%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (58,5%), размещения баз данных и хранения файлов (59,5%), размещения собственного программного обеспечения (23,6%).

По данным наблюдения, электронные продажи товаров (работ, услуг) с использованием системы автоматизированного обмена сообщениями (EDI), а также специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете, осуществляли 42,1% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 71,6%.

Использование цифровых технологий в организациях предъявляет определенные требования к компетенциям сотрудников. В обследованных организациях из специалистов по информационно-коммуникационным технологиям специалисты высшего уровня составили 54,2%, среднего – 17,3%, квалифицированные рабочие – 17,7%.