Комитет госконтроля Гродненской области выявил ряд проблем в социальной сфере региона. Эти проблемы были озвучены на заседании коллегии Комитета госконтроля области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, отмечен ряд вопросов по эффективности и законности использования государственных средств и государственного имущества.

Так, не обеспечено в полном объеме выполнение поручения в части своевременности выплаты заработной платы. Ряд должностных лиц привлечен к административной ответственности.

Не осуществляется должным образом контроль за созданием рабочих мест для нуждающихся в трудоустройстве инвалидов и иных наименее социально защищенных категорий граждан и адаптацией инвалидов.

Установлен факт незаконного получения директором гродненского предприятия социальных работ для безработных и инвалидов «Забота» и расходования им средств внебюджетного Фонда, предназначенных для выплаты заработной платы инвалидам. В отношении директора возбуждено четыре уголовных дела.

Не в полном объеме принимаются меры по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения, в результате чего у данной категории граждан возникают проблемы с доступностью получения услуг.

Отмечается рост просроченной задолженности по взносам в ФСЗН в 9 из 17 районах области и в Гродно.

В ряде случаев не уделяется должное внимание укреплению материальной базы организаций социальной защиты и занятости, а также эффективному ее использованию. Так, в 2022 году в нарушение календарного графика, в хозяйственный оборот не был вовлечен ни один из трех запланированных объектов недвижимости.

На заседании коллегии КГК заслушаны все заинтересованные службы по устранению выявленных нарушений в сфере социальной защиты в части использования бюджетных средств.

Выработан ряд предложений по выстраиванию оптимальной сети социальной защиты области, предложения по совершенствованию законодательства, в том числе по эффективному использованию средств семейного капитала, оказанию материальной помощи гражданам.

По итогам комплексной проверки взыскано в бюджет более 900 тыс. рублей, предотвращено (сэкономлено) выплат 630 тыс. рублей.