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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 1,7 ТЫС. НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАДУТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ В 2023-2025 ГОДАХ


10:06 22.06.2023

На предприятиях системы Министерства промышленности Беларуси в 2023-2025 годах в рамках реализации инвестиционных проектов планируется создать 1680 новых рабочих мест и 680 рабочих мест модернизировать. Об этом сообщил журналистам 21 июня 2023 года первый заместитель министра промышленности Александр Огородников.

Первый замминистра, комментируя ход реализации интеграционных проектов в рамках кредита России, информировал, что 17 проектов уже согласовано, по 6 проектам в июне открыто финансирование, 4 проекта находятся на согласовании с Минпромторгом России.

«Если говорить в целом об импортозамещении, инновациях, инвестициях, то следует отметить, что все предприятия системы Минпрома охвачены проектами – у кого-то знаковый, у кого-то небольшое техперевооружение, у кого-то замена оборудования для повышения качества и производительности», – заметил Александр Огородников.

Первый заместитель Министра промышленности дал высокую оценку итогам работы предприятий отрасли: «Как в прошлом, так и в текущем году динамика успешная. За пять месяцев текущего года темп роста объемов производства в сопоставимых ценах превысил 112%, экспорта – почти 126%. Прибыль в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Это говорит о профессионализме всех команд предприятий, о правильно выработанной стратегии Минпрома».

Достижение высоких показателей способствует росту реальной заработной платы в отрасли. Александр Огородников констатировал сохранение за последние два года лидерских позиций в стране по росту реальной заработной платы на предприятиях системы Минпрома. Кроме того, сохраняется положительная динамика в сфере занятости: и в прошлом году, и в январе-мае текущего года в отрасли количество принятых на работу превышает количество уволенных, констатировал первый замминистра.
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