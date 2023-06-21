ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛАРУСИ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НА ВЫСТАВКЕ В АЛЖИРЕ


09:53 22.06.2023

Белорусские научно-технические разработки представлены на Международной промышленной выставке FIA в Алжире, которая проходит 20-25 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, вниманию посетителей выставки в виде натурных образцов, макетов, презентаций, видеороликов, брошюр и других печатных изданий представлены 30 разработок белорусских ученых из 6 организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Министерства образования.

Среди них можно отметить радиопоглощающие материалы серии "КУП" (БГУ). Они предназначены для эффективного решения практических задач, связанных с электромагнитной совместимостью и защитой элементов и блоков летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

Также на выставке представлены монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда (НПЦ НАН по материаловедению). Подобные монокристаллы производятся с морфологическими особенностями, физическими свойствами и характеристиками цвета, максимально приближенными к натуральным драгоценным камням.

На выставке презентован и мостовой мобильный кран, предназначенный для обслуживания различной техники (БНТУ). Он представляет собой купольное сооружение с механизмами грузоподъемностью до 10 т. Кран является бесфундаментной установкой с возможностью быстрого монтажа и демонтажа. Область применения – машиностроение, строительство.

Среди других представленных разработок – электронная керамика и изделия на ее основе, графенсодержащий материал и изделия на его основе, энергоэффективные технологии и оборудование индукционного нагрева, технология и оборудование для нанесения композиционных нанопокрытий на основе алмазоподобного углерода. Также белорусская сторона презентовала машину для упаковки овощной продукции в биоразлагаемые пакеты, стеклокерамические пропанты. Кроме того, посетители могут ознакомиться с технологией получения новых видов удобрений на базе аммофосфатных и карбамидсупер-фосфатных систем.

Международная промышленная выставка FIA в Алжире является крупнейшим выставочным мероприятием региона для демонстрации широкого перечня техники и оборудования. FIA ежегодно привлекает более 40 тыс. посетителей. Основные тематические разделы выставки: машины и оборудование для металлургии, машиностроения, энергетики, строительства; горнодобывающая промышленность; химическая промышленность: машины, оборудование продукция органической и неорганической химии, фармацевтика, косметика. Также там представлены химическая продукция для сельского хозяйства; строительные материалы и технологии; целлюлозно-бумажная и текстильная промышленность и др.

Организатором коллективного раздела научно-технических разработок нашей страны является Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
валюта курс
EUR 3.2603
USD 2.9867
RUB 3.5424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2847 +0.0125
USD 2.9867 +0.0037
RUB 3.5424 -0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2530 3.2590
USD 2.9700 2.9800
RUB 2.7000 3.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.0990
EUR/RUB 91.2000 119.0000
USD/RUB 83.3000 108.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте