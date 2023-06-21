Белорусские научно-технические разработки представлены на Международной промышленной выставке FIA в Алжире, которая проходит 20-25 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, вниманию посетителей выставки в виде натурных образцов, макетов, презентаций, видеороликов, брошюр и других печатных изданий представлены 30 разработок белорусских ученых из 6 организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Министерства образования.

Среди них можно отметить радиопоглощающие материалы серии "КУП" (БГУ). Они предназначены для эффективного решения практических задач, связанных с электромагнитной совместимостью и защитой элементов и блоков летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

Также на выставке представлены монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда (НПЦ НАН по материаловедению). Подобные монокристаллы производятся с морфологическими особенностями, физическими свойствами и характеристиками цвета, максимально приближенными к натуральным драгоценным камням.

На выставке презентован и мостовой мобильный кран, предназначенный для обслуживания различной техники (БНТУ). Он представляет собой купольное сооружение с механизмами грузоподъемностью до 10 т. Кран является бесфундаментной установкой с возможностью быстрого монтажа и демонтажа. Область применения – машиностроение, строительство.

Среди других представленных разработок – электронная керамика и изделия на ее основе, графенсодержащий материал и изделия на его основе, энергоэффективные технологии и оборудование индукционного нагрева, технология и оборудование для нанесения композиционных нанопокрытий на основе алмазоподобного углерода. Также белорусская сторона презентовала машину для упаковки овощной продукции в биоразлагаемые пакеты, стеклокерамические пропанты. Кроме того, посетители могут ознакомиться с технологией получения новых видов удобрений на базе аммофосфатных и карбамидсупер-фосфатных систем.

Международная промышленная выставка FIA в Алжире является крупнейшим выставочным мероприятием региона для демонстрации широкого перечня техники и оборудования. FIA ежегодно привлекает более 40 тыс. посетителей. Основные тематические разделы выставки: машины и оборудование для металлургии, машиностроения, энергетики, строительства; горнодобывающая промышленность; химическая промышленность: машины, оборудование продукция органической и неорганической химии, фармацевтика, косметика. Также там представлены химическая продукция для сельского хозяйства; строительные материалы и технологии; целлюлозно-бумажная и текстильная промышленность и др.

Организатором коллективного раздела научно-технических разработок нашей страны является Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.