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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ВВОДИТ НОВЫЕ СТАВКИ БИРЖЕВОГО СБОРА НА ТОРГАХ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ НА ЭКСПОРТ
09:32 22.06.2023
Решением Наблюдательного совета ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» с 22 июня 2023 г. введены временные ставки биржевого сбора, взимаемого при организации и проведении биржевых торгов пиломатериалами (код ТН ВЭД 4407) на экспорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по 31 декабря 2023 г. (включительно) будут действовать следующие ставки: с участников биржевой торговли - резидентов Республики Беларусь, реализующих пиломатериалы на экспорт (продавцов), - 0,25% от суммы совершенной биржевой сделки; с участников биржевой торговли - нерезидентов Республики Беларусь, приобретающих пиломатериалы при их экспорте (покупателей), - 1 BYN за каждую совершенную биржевую сделку.
Со всеми ставками биржевого сбора можно ознакомиться на сайте БУТБ.
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