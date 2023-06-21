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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 29 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА» В НОВОМ ФОРМАТЕ
17:44 21.06.2023
29 июня 2023 года «Единый день пассажира» пройдет в формате прямой телефонной линии.
«Белорусская железная дорога совершенствует взаимодействие с пассажирами. Для удобства потребителей транспортных услуг, изучения их мнения и получения эффективной обратной связи «Единый день пассажира» меняет свой формат. Теперь, чтобы задать специалистам пассажирской службы Белорусской железной дороги интересующий вас вопрос, не нужно ехать на железнодорожный вокзал», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
Таким образом, 29 июня с 11:00 до 14:00 из любого региона Беларуси можно позвонить по бесплатному номеру 151 в Контакт-центр БЖД, чтобы задать вопросы или высказать предложения, связанные с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки доступны как со стационарных, так и мобильных телефонов.
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