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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОДРОС НА 0,4%
17:36 21.06.2023
В Минской области розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 4918,6 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,2% розничного товарооборота области, в январе-мае 2023 г. составил 4 733,6 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.
В январе-мае 2023 г. оптовый товарооборот составил 8 977,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,6% к уровню января-мая 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 211,6 млн рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.
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