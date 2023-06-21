В Минской области розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 4918,6 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,2% розничного товарооборота области, в январе-мае 2023 г. составил 4 733,6 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

В январе-мае 2023 г. оптовый товарооборот составил 8 977,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,6% к уровню января-мая 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 211,6 млн рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.