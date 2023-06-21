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ЭКОНОМИКА РБ
КГК УЛИЧИЛ В НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВИТЕБСКЕ
17:27 21.06.2023
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело отношении должностных лиц одного из крупнейших в регионе предприятий, занимающегося реализацией и обслуживанием кассового оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,2 млн рублей.
Установлено, что должностные лица компании организовали в 2017 году государственную регистрацию еще одного субъекта хозяйствования с аналогичным видом деятельности и применяющим упрощенную систему налогообложения. Впоследствии получаемая от реализации и обслуживания кассового оборудования выручка искусственно разделялась между двумя обществами, тем самым создавая видимость законности применения упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, для занижения полученной выручки руководители компании организовали приобретение данными субъектами хозяйствования 9 объектов недвижимости в Минске и Витебске, а затем – реализацию их по заниженной стоимости аффилированным лицам (родственникам и знакомым).
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса.
Двое фигурантов задержаны.
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