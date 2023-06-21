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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ИЮЛЕ
17:22 21.06.2023
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в июле.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной 20 рабочих.
Выходными днями являются: 1, 2, 3 июля.
Расчетная норма рабочего времени в первом месяце лета при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 160 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 165 часов.
Расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты № 67 от 2 ноября 2022 года.
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