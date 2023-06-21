В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в июле.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной 20 рабочих.

Выходными днями являются: 1, 2, 3 июля.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце лета при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 160 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 165 часов.

Расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты № 67 от 2 ноября 2022 года.