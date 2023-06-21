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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 52,3 МЛН РУБЛЕЙ
16:22 21.06.2023
В Витебской области зарегистрировано 29 809 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7463 организации и 22346 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 300,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 52,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года. В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 260,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 40,5 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 27,5%.
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