ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 52,3 МЛН РУБЛЕЙ

16:22 21.06.2023 В Витебской области зарегистрировано 29 809 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7463 организации и 22346 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 300,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 52,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года. В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 260,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 40,5 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 27,5%.