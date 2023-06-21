В Беларуси начались продажи автомобилей нового премиального бренда Voyah.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), его импортером стала компания Автопромсервис, в портфеле которой присутствуют европейские бренды.

Voyah – это дочерний премиальный бренд одного из ведущих китайских производителей – Dongfeng Motors. Автомобили бренда сконструированы на отдельной платформе ESSA + SOA, созданной специально для премиум класса, рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и отличаются высокими показателями в оснащении и безопасности.

В Беларуси будут продаваться три модели Voyah: кроссовер Free, минивен Dream и седан Passion. Все автомобили оснащены технологией EVR, которая обеспечивает автомобилям разгон за 3-4 секунды до 100 км/ч и увеличенный запас хода до 1000 км на одном заряде.

Электрокары Voyah имеют 14 функций активной защиты, а также силовой каркас, выдерживающий давление 2000 Мпа. В защите безопасности батареи применена пятислойная упаковка элементов и трехмерная тепловая изоляция. Усилие выдавливания нижней пластины батареи составляет 20 тонн, что в 2 раза выше стандарта в отрасли.

Цены на электромобили Voyah стартуют с отметки 185 тыс. рублей. Обслуживание и ремонт электрокаров импортер будет производить на собственных мощностях по всем стандартам изготовителя.