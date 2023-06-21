|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НОВОГО ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА VOYAH
15:23 21.06.2023
В Беларуси начались продажи автомобилей нового премиального бренда Voyah.
Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), его импортером стала компания Автопромсервис, в портфеле которой присутствуют европейские бренды.
Voyah – это дочерний премиальный бренд одного из ведущих китайских производителей – Dongfeng Motors. Автомобили бренда сконструированы на отдельной платформе ESSA + SOA, созданной специально для премиум класса, рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и отличаются высокими показателями в оснащении и безопасности.
В Беларуси будут продаваться три модели Voyah: кроссовер Free, минивен Dream и седан Passion. Все автомобили оснащены технологией EVR, которая обеспечивает автомобилям разгон за 3-4 секунды до 100 км/ч и увеличенный запас хода до 1000 км на одном заряде.
Электрокары Voyah имеют 14 функций активной защиты, а также силовой каркас, выдерживающий давление 2000 Мпа. В защите безопасности батареи применена пятислойная упаковка элементов и трехмерная тепловая изоляция. Усилие выдавливания нижней пластины батареи составляет 20 тонн, что в 2 раза выше стандарта в отрасли.
Цены на электромобили Voyah стартуют с отметки 185 тыс. рублей. Обслуживание и ремонт электрокаров импортер будет производить на собственных мощностях по всем стандартам изготовителя.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
Курсы в банках
на 21.06.2023
Конвертация в банках
на 21.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте